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Yerli Hannibal

Yerli Hannibal
"Kuzuların Sessizliği" filminde kurbanlarını ısırarak öldüren Hannibal'ın yerli versiyonu, Antaya Manavgat'ta ortaya çıktı. Giriş katında özel bir nin bulunduğu binanın en üst katında oturan Onur Ulaş (39), geçen Cuma sabahı merdivenleri yıkadı. İddiaya göre, diyaliz merkezine su aktı. Bu nedenle diyaliz merkezindeki hasta bakıcı N.E. ile Ulaş arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında N.E., Ulaş'ın sol kolunu ısırdı. Kolunda 4 santimlik yırtık oluşan , hastaneye kaldırıldı. N.E. ise olay yerinden kaçtı. Ulaş'ın şikayeti üzerine N.E. hakkında soruşturma başlatıldı.

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