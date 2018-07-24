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'Yedi'emin

Yediemin
İstanbul Pendik'teki yediemin ından 100'e yakın aracın kaybolduğu, bir kamyonetteki GPS sistemi sayesinde ortaya çıktı. Araç sahibi Kasım Öztürk, otoparkta olması gereken aracının GPS sayesinde Bursa'ya götürüldüğünü fark etti. Bunun üzerine avukatını otoparka gönderdi. Ancak aracın yerinde olmadığını belirledi. Başlatılan soruşturma sonrasında otoparkın 4 Temmuz'da el değiştirdiği tespit edildi. Otoparkın, daha önce bir hırsızlık olayı ile ilgili gündeme gelen Mustafa Ç.'ye devredildiği öğrenildi. Yapılan araştırmada 100 aracın daha kayıp olduğu, şirketin yeni sahibi Mustafa Ç.'nin ise sırra kadem bastığı anlaşıldı. Yapılan vurgunun, 10 milyon lira olduğu tahmin ediliyor...
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