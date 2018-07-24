Sıcak hava bastırdı. Türkiye adeta yandı. İstanbul'da hava sıcaklığı 37 dereceye çıktı. Ancak nemle birlikte hissedilen sıcaklık 40 dereceyi aştı. Sıcaktan bunalan vatandaşlar kendilerini serin ortamlara attı. İstanbul Pendik'te ilginç manzaralar ortaya çıktı. Yüzlerce çocuk fıskiyelerden akan serin sularda serinlemeye çalıştı. Sarıyer, Beşiktaş ve Bebek sahillerine giden gençler ise serinlemek için denize atladı. Vatandaşlar, parklara giderek ağaçların altında serinlemeye çalıştı. Sıcaktan kuşlar da nasibini aldı. Güvercinler, serinlemek için süs havuzlarından ayrılmadı.
YAĞMUR SERİNLİĞİ
Türkiye, dün geceden itibaren Balkanlar'dan gelen serin ve yağışlı havanın etkisine girdi. Sıcaklıklar, Marmara ve Ege'de 4-8, iç kesimlerde 2-4 derece azalacak. İstanbul'da dün akşam başlayan yağmur, bugün de kentte görülecek.
YAĞMUR SERİNLİĞİ
Türkiye, dün geceden itibaren Balkanlar'dan gelen serin ve yağışlı havanın etkisine girdi. Sıcaklıklar, Marmara ve Ege'de 4-8, iç kesimlerde 2-4 derece azalacak. İstanbul'da dün akşam başlayan yağmur, bugün de kentte görülecek.
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