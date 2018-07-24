Son röportaj

Adıyamanlı vatandaşlar dün Kızılcapınar köyü yakınlarındaki bir dere yatağında erkek cesedi fark etti. Durum jandarmaya bildirildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, erkek cesedinin Gökhan Katırcıbaşı'na ait olduğu belirlendi. Katırcıbaşı'nın birkaç gün önce bir haber ajansına eşek sütü ile ilgili röportaj verdiği öğrenildi.
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Etiketler: Katırcıbaşı
- 24 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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