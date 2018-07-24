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  1. Antibiyotik öldürdü

Son röportaj

Son röportaj
Adıyamanlı vatandaşlar dün Kızılcapınar köyü yakınlarındaki bir dere yatağında erkek cesedi fark etti. Durum jandarmaya bildirildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, erkek cesedinin Gökhan Katırcıbaşı'na ait olduğu belirlendi. 'nın birkaç gün önce bir haber ajansına eşek sütü ile ilgili röportaj verdiği öğrenildi.
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