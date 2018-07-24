Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Koçias'ı arayarak Yunanistan'daki yangından dolayı üzüntülerini ve taziyelerini ileterek, her türlü yardıma hazır olunduğunu belirtti.
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Yunanistan mevkidaşını aradı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Koçias'ı arayarak Yunanistan'daki yangından dolayı üzüntülerini ve taziyelerini ileterek, her türlü yardıma hazır olunduğunu belirtti.
Etiketler: Yunanistan , Çavusoglu , Dışişleri Bakanı
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