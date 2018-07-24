Şaka gibi!

Akıllara durgunluk veren olayın yaşandığı yer İzmir'di... atv İzmir Bürosu'nda görevli muhabir Sercan Bilgi ve kameraman Tayfun Er, haber için Alaçatı'ya gitti. İzmir'de hava tanıtım turları düzenleyen uçakları haberleştirmek yapmak istedi. Haberden sonra dönüşe geçen ekip, ölümle yüz yüze geldi. Hava tanıtım turları yapan pilot Gökhan Mızrak'ın kullandığı TC-KIM kuyruk tescilli Cessna 150 tipi tek motorlu uçağın sol iniş takımı, otomobilin sağ tarafına çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın tavanında hasar meydana geldi. Kameraman Tayfun Er, "Yere çökmeseydim kafamı parçalayacaktı" dedi. Olayın şokunu atlatamayan Sercan Bilgi ise şunları söyledi: "Yetkililere 'Bize uçak çarptı' diyoruz. Kimse inanmıyor. Habere giderken haber olduk."
HABERE GİDERKEN HABER OLDULAR
Çarpman��n şiddeti ile aracın camında ve tavanınıda hasar meydana geldi.
Cevdet ÖZDEMİR
HABERE GİDERKEN HABER OLDULAR
Çarpman��n şiddeti ile aracın camında ve tavanınıda hasar meydana geldi.
Cevdet ÖZDEMİR
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