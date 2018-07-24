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sayıyor!

Şafak sayıyor!
Kurban Bayramı yaklaştı. Kurbanlık boğa sahipleri de özel bakımlı büyükbaşları sergilemeye başladı. 'da hayvancılıkla uğraşan Murat Kocaman, otomobil değerindeki kurbanlık boğasını görücüye çıkardı. 15 Temmuz'da doğan boğasına 37 bin 500 lira fiyat biçen Kocaman, "Alıcısını bulursam satacağım. Satamazsam bir yıl daha bakacağım. Bunun yanında 3 tane daha hediyesi var. 'ı alana yanında 3 tane daha boğa promosyonumuz var" diye konuştu.
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