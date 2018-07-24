Kurban Bayramı yaklaştı. Kurbanlık boğa sahipleri de özel bakımlı büyükbaşları sergilemeye başladı. Samsun'da hayvancılıkla uğraşan Murat Kocaman, otomobil değerindeki kurbanlık boğasını görücüye çıkardı. 15 Temmuz'da doğan boğasına 37 bin 500 lira fiyat biçen Kocaman, "Alıcısını bulursam satacağım. Satamazsam bir yıl daha bakacağım. Bunun yanında 3 tane daha hediyesi var. Şafak'ı alana yanında 3 tane daha boğa promosyonumuz var" diye konuştu.
Şafak sayıyor!
- 24 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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