Akılalmaz olay önceki gün Kocaeli'nde meydana geldi. S.A. adlı genç, İstanbul'a gitmek için halk otobüsüne bindi. Sonraki durakta ise otobüse yaşlı bir çifti bindi. Bunu gören genç, yaşlı kadına yer verdi. Sonra da kadının eşine genç olanlardan birini kaldırıp oturmasını önerdi. Ancak hiç kimse yer vermedi.
Bu sırada otobüste ailesiyle yolculuk yapan D.S., S.A.'ya tepki gösterdi. Ardından ayağa kalkıp gencin suratını yumruk attı. Dudağı patlayan S.A. yolcular tarafından güçlükle sakinleştirildi. İhbar üzerine ise otobüsü polis çevirdi. Saldırıya uğrayan S.A. acele bir işi olduğunu, sonra şikayetçi olacağını söyledi. Otobüs de İstanbul'a doğru hareket etti.
Bu sırada otobüste ailesiyle yolculuk yapan D.S., S.A.'ya tepki gösterdi. Ardından ayağa kalkıp gencin suratını yumruk attı. Dudağı patlayan S.A. yolcular tarafından güçlükle sakinleştirildi. İhbar üzerine ise otobüsü polis çevirdi. Saldırıya uğrayan S.A. acele bir işi olduğunu, sonra şikayetçi olacağını söyledi. Otobüs de İstanbul'a doğru hareket etti.
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