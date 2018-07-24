Marifet limonda

İçerdiği C vitamini ile şifa veren limon birçok hastalıktan koruyor. Kabuğu soyulmuş bir limon yemek, günlük C vitamini ihtiyacının yarısını karşılıyor. Kalp krizi ve felç riskini azaltanlimon cinsel hayata da katkı sağlıyor. Cinsel gücü ve isteği artırıyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Karaciğeri temizler.
Bağırsakları temizler.
Böbrek ve safra taşlarının çözülmesine yardımcı olur.
Beyin sağlığını korur.
Yüksek tansiyona iyi gelir.
Kansere karşı koruyan bileşenler içerir.
Göz sağlığını korur.
Bakteri birikimini önleyerek ağız sağlığını korur.
Gribe karşı vücudu güçlendirir.
Cilde parlaklık verir.
Kaşıntıya iyi gelir.
Karaciğeri temizler.
Bağırsakları temizler.
Böbrek ve safra taşlarının çözülmesine yardımcı olur.
Beyin sağlığını korur.
Yüksek tansiyona iyi gelir.
Kansere karşı koruyan bileşenler içerir.
Göz sağlığını korur.
Bakteri birikimini önleyerek ağız sağlığını korur.
Gribe karşı vücudu güçlendirir.
Cilde parlaklık verir.
Kaşıntıya iyi gelir.
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