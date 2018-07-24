Hatay'ın İskenderun İlçesi'nden Bodrum'da yaşayan oğlu Oğuzhan Yarbaşı'nın yanına tatiline giden Ayfer Can (42), geçen 15 Temmuz'da kayıplara karıştı. Annesinin hayatından endişe eden genç, soluğu karakolda aldı. Bunun üzerine ekipler arama çalışması başlattı. Çok yönlü soruşturma başlatan polis , Ayfer Can'ın ablası Fatma Can'ın, 15 yıl önce Bodrum'da intihar ettiği bilgisine ulaştı. Psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenilen Can, ablasının intihar ettiği Kumbahçe Mahallesi'nin Manastır bölgesindeki ormanlık alanda da arandı. Ancak arama çalışmalarından bir sonuç alınamadı.
Kayıplara karıştı
Bodrum’a tatile giden Ayfer Can, kayıplara karıştı. Ekipler, her taşın altına baktı. Ancak genç kadın bulunamadı
- 24 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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