Katarakta karşı çilek

korumanınyolu,sağlıklı beslenmekten geçiyor.İngiltere'de 10 yıl süreyle yapılanaraştırmaya göre C vitamini tüketmek,yüzde30 oranında azaltıyor.ülkemizde60 yaşın üzerinde her bin kişiden5'inin katarakt ameliyatı olduğunusöylüyor. C vitaminin antioksidanetkisi ile bu hastalıktan koruduğunubelirtiyor.brokoli,biber,portakalgibi yiyeceklerin düzenli olaraktüketilmesini öneriyor.