Katarakta karşı çilek

Gözlerimizi korumanın yolu, sağlıklı beslenmekten geçiyor. İngiltere'de 10 yıl süreyle yapılan araştırmaya göre C vitamini tüketmek, katarakt oluşumunu yüzde 30 oranında azaltıyor. Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, ülkemizde 60 yaşın üzerinde her bin kişiden 5'inin katarakt ameliyatı olduğunu söylüyor. C vitaminin antioksidan etkisi ile bu hastalıktan koruduğunu belirtiyor. Narenciye, brokoli, çilek, biber, kivi, portakal gibi yiyeceklerin düzenli olarak tüketilmesini öneriyor.
- 24 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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