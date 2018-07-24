Yol Durumu
  1. Marifet limonda
  2. Kayıpbook!

a karşı

Katarakta karşı çilek
Gözlerimizi korumanın yolu, sağlıklı beslenmekten geçiyor. İngiltere'de 10 yıl süreyle yapılan araştırmaya göre C vitamini tüketmek, katarakt oluşumunu yüzde 30 oranında azaltıyor. Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, ülkemizde 60 yaşın üzerinde her bin kişiden 5'inin ameliyatı olduğunu söylüyor. C vitaminin antioksidan etkisi ile bu hastalıktan koruduğunu belirtiyor. Narenciye, brokoli, çilek, biber, kivi, portakal gibi yiyeceklerin düzenli olarak tüketilmesini öneriyor.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR