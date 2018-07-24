Diyarbakır Bağlar'da 2 katlı bir ev, 4 ay önce yapımına başlanan 1.5 kilometrelik yolun ortasında kaldı. Belediye yetkilileri, binayı satın almak için ev sahibine ulaştı. Ancak vatandaş, önerilen miktarı az buldu ve istediği rakam verilinceye kadar evini satmayacağını açıkladı. Hal böyle olunca 1.5 kilometrelik yolun yaklaşık 300 metresi, üzerinde ev bulunduğu için tamamlanamadı. Yoldan geçen sürücüler, evin önüne bırakılan trafik levhaları ile ters şeride girmek zorunda kaldı. Vatandaşlar yolun bir an önce bitirilmesini istedi.
İnada bak
Diyarbakır’da bir vatandaşın, istediği ücrette anlaşamadığı için satmadığı iki katlı ev, yolun ortasında kaldı. Sürücüler gözlerine inanamadı.
Etiketler: Diyarbakır
- 24 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.