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'Hoşgör'medi

Oyuncu-yönetmen Hamdi Alkan’ın eski eşi ’ün kahvesine uyku ilacı atarak 182 bin 76 dolarını çalan üç kişi hakkındaki soruşturma bitti. Hoşgör’ün arkadaşı Ayşe C. ile özel şoförü Barış E. cezaevine gönderildi...

Hoşgörmedi
İstanbul Çengelköy'deki bir sitede misafir olduğu sigortacı arkadaşı Ayşe C'nin evinde 182 bin 76 dolarını kaybeden Canan Hoşgör'ün şikayeti üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine Ayşe C., şoförü Barış E ve Ali E hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ayşe C, Barış E., ve arkadaşı Ali E., gözaltına alındı. Sorgusunda Ayşe C.'nin şoförlüğünü yaptığını söyleyen Barış E., patronu Ayşe C'nin talimatı üzerine uyku hapı bulduğunu ve kendisine ulaştırdığını söyledi. Yaklaşık 5-6 saat sonra Ayşe C.'nin kendisini aradığını söyleyen Barış E., "Beni eve çağırdı. Canan hanımı gördüm. Durgun, yüzü soluk, gözlerinin etrafı morarmıştı. Sonra oradan ayrıldım. Hırsızlık olayına karışmadım" dedi. Ali E. ise sorgusunda, Ayşe C.'nin Barış E. üzerinden kendisine ulaştığını, çantadan bir evrak çalmasını istediğini ancak bu teklifi kabul etmediğini, hırsızlık olayını öğrendikten sonra da 'ü arayarak olayı ihbar ettiğini söyledi. Ali E., adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken Ayşe C ve Barış E. tutuklandı. Hoşgör ise ifadesinde "Paranın kayıp olduğunu arkadaşım Ayşe'ye söyleyince, bana 'eve hırsız girmiş, benim paramı da çalmış' dedi. Cezalandırılmalarını istiyorum" demişti.
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