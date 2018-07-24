Tokat'ın Turhal ilçesinde, 10 Temmuz'da yaylada kaybolan Evrim Atış'ın (3,5) adliyeye sevk edilen anne-babası Dilek ve Burhan Atış çifti, savcılar tarafından sorgulandı. Mahkemeye çıkartılan ikili tutuklandı. Babaanne Satı Atış ise serbest bırakıldı. Önceki gün de amca Niyazi Atış, serbest bırakılmıştı.
Evrim'in anne ve babası tutuklandı
Etiketler: Tokat
- 24 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.