Evrim'in anne ve babası tutuklandı

Tokat'ın Turhal ilçesinde, 10 Temmuz'da yaylada kaybolan Evrim Atış'ın (3,5) adliyeye sevk edilen anne-babası Dilek ve Burhan Atış çifti, savcılar tarafından sorgulandı. Mahkemeye çıkartılan ikili tutuklandı. Babaanne Satı Atış ise serbest bırakıldı. Önceki gün de amca Niyazi Atış, serbest bırakılmıştı.