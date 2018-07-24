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Evrim'in anne ve babası tutuklandı

Evrimin anne ve babası tutuklandı
Tokat'ın Turhal ilçesinde, 10 Temmuz'da yaylada kaybolan Evrim Atış'ın (3,5) adliyeye sevk edilen anne-babası Dilek ve Burhan Atış çifti, savcılar tarafından sorgulandı. Mahkemeye çıkartılan ikili tutuklandı. Babaanne Satı Atış ise serbest bırakıldı. Önceki gün de amca Niyazi Atış, serbest bırakılmıştı.
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