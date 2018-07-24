İstanbul'da kliplerde de oynayan Hikmetalp İpek, 18 Temmuz 2014'te İstiklal Caddesi'nde "360" adlı barın teras penceresinden düşen cam parçaları yüzünden hastanelik oldu. İpek'in şikayeti üzerine savcılık, barın sorumlu müdürü Deniz Cantürk'ün, taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olmaktan 4 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapisle yargılanmasını istedi. İstanbul 60'ıncı Asliye Ceza Mahkemesi, Cantürk'ü "taksirle yaralama" suçundan 2 bin 240 lira para cezasına çarptırdı. İpek ayrıca şirket aleyhine 21 bin liralık tazminat davası açtı. Dava dosyasını karara bağlayan mahkeme, 56 bin 940 lira maluliyet bedeli, bin 486 lira gelir kaybı olmak zere 58 bin 656 lira maddi, 7 bin 500 lira da manevi olmak üzere toplamda 66 bin lira tazminatın faiziyle birlikte davacı Hikmetalp İpek'e ödenmesine karar verdi.
Cam parası!
Başına düşen cam parçası yüzünden yaralanan oyuncu İpek, 66 bin lira tazminat kazandı.
Etiketler: İstanbul , İstiklal Caddesi
- 24 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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