Beyoğlu Sütlüce Fuadiye Sokak'taki 4 katlı bir apartmanın altında toprak kayması meydana geldi.
Beyoğlu Sütlüce'de bir binada çökme tehlikesi yaşanıyor
Beyoğlu Sütlüce'de toprak kayması sonucu bir binada çökme tehlikesi yaşanıyor. Bina tahliye edildi. Olay yerine çok sayıda ekip gönderildi. Yol trafiğe kapatıldı.
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