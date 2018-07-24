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Sütlüce'de bir binada çökme tehlikesi yaşanıyor

Sütlüce'de toprak kayması sonucu bir binada çökme tehlikesi yaşanıyor. Bina tahliye edildi. Olay yerine çok sayıda ekip gönderildi. Yol trafiğe kapatıldı.

İstanbulun göbeğinde korkutan görüntü!

Beyoğlu Sütlüce Fuadiye Sokak'taki 4 katlı bir apartmanın altında toprak kayması meydana geldi.

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  • 24 Temmuz 2018, Salı 11:29
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