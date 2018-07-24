İzmir'de yaşayan Murat Aras, önceki gün soğuk algınlığı rahatsızlığı nedeniyle doktora gitti. Daha sonra eczaneden ilaçlarını temin etti. Eve döndüğünde de antibiyotikten içti. Ancak bir süre sonra fenalaşıp, kendinden geçti. Hastaneye kaldırılan Aras, burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Doktorlar Murat Aras'ın, antibiyotiğin milyonda bir görülen yan etkisi nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi. Talihsiz genç adam dün toprağa verildi...
Antibiyotik öldürdü
Etiketler: İzmir , Murat Aras
- 24 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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