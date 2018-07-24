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hastalık habercisi

Ağız kokusu hastalık habercisi
Sosyal yaşamı olumsuz etkileyen , can sıkıyor. Dünyada her 4 kişiden 3'ünde görülen ve kimi zaman ihmal edilen bu sorun, bazı hastalıkların belirtisi olabiliyor. Okan Üniversitesi Diş Hastanesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Cansu Büyük, "Geçmeyen ağız kokusu ise genellikle diş çürüklerinde görülmektedir" bilgisini veriyor. Şöyle devam ediyor: "Düzenli ağız bakımına rağmen, koku devam ediyorsa boğaz enfeksiyonlarından, mide, diyabet, böbrek yetmezliği, karaciğer yetmezliği hastalıklarından şüphelenilmeli. Gerekli kontroller yapılmalı."
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