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Adım adım mutluluk

Adım adım mutluluk
Gaziantep'te yavru bir köpeğe yanlış tedavi uygulandı. Talihsiz hayvanın iki ön ayağı kesilmek zorunda kaldı. 'de yaşayan ve 'hayat tamircisi' olarak tanınan Hasan Kızıl ise üzücü haberi alınca düğmeye bastı. Kendi imkanlarıyla yavru köpeğe yürüteç yaptı. Acı çeken hayvan ise yürüteçle yürümenin mutluluğunu yaşadı. Konuyla ilgili bilgi veren hayat tamircisi Kızıl, "Ayağı biraz daha incelirse ona 3D yazıcıdan iki tane protez desteği vereceğiz. O zaman koştuğu ve mutlu olduğu ana hepimiz şahit olacağız. Biraz korktu yürüteçten ama ilerde alışacak diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.
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