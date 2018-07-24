Adım adım mutluluk

Gaziantep'te yavru bir köpeğeyanlış tedaviuygulandı. Talihsizhayvanın iki ön ayağıkesilmek zorundakaldı. Mardin'deyaşayan ve 'hayattamircisi' olaraktanınan Hasan Kızılise üzücü haberi alıncadüğmeye bastı. Kendiimkanlarıyla yavruköpeğe yürüteç yaptı.Acı çeken hayvan iseyürüteçle yürümeninmutluluğunu yaşadı.Konuyla ilgili bilgiveren hayat tamircisiKızıl, "Ayağı birazdaha incelirse ona3D yazıcıdan ikitane protez desteğivereceğiz. O zamankoştuğu ve mutluolduğu ana hepimizşahit olacağız.Biraz korktuyürüteçten amailerde alışacak diyedüşünüyorum"şeklinde konuştu.
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