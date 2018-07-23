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Yürü Yusufum

Erken doğum nedeniyle ölümden dönen 4 yaşındaki Yusuf, ayağa kalkamadı. Yürüyebilmesi maddi engele takıldı. Vatandaşlar küçük çocuğun tedavisi için seferberlik başlattı

Yürü Yusufum
Van'da 2014'te erken doğumla dünyaya gelen Yusuf Talha Erkek, doğumda oksijensiz kaldı. 25 günlükken açık kalp ameliyatı olan ve 42 gün yoğun bakımda kalan Yusuf, 3 aylıkken beyin felcine, 8 aylıkken de dirençli epilepsiye yakalandı. Eylül 2016'da İstanbul'da özel bir klinikte tedaviye başlandı. Ancak Yusuf, hastalığı nedeniyle ayağa kalkamadı. Küçük çocuğun yürüyebilmesi için her ay İstanbul'a gidip tedavi olması şarttı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, seferberlik başlattı. Düzenlenen yardım gecesi sayesinde Yusuf'un tedavisinin bir kısmı karşılandı. Ancak tedavinin tamamlanması için hala 200 bin TL'ye ihtiyaç vardı. Bunun üzerine vatandaşlar, sosyal medyada yardım kampanyası başlattı.


MERAL YILDIZ
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  • 23 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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