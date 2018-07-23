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faciası

Yangın faciası
İstanbul'da yaşayan Hasan Güneş (53), eşi Zahide (49) ile Ordu'daki babası Sabri Güneş'i (78) ziyarete gitti. Ahşap evde önceki gün çıktı. İtfaiyenin çabalarına rağmen ev küle d��ndü. Dışarıya çıkamayan Sabri Güneş ile oğlu Hasan ve gelini Zahide yanarak can verdi.

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  • 23 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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