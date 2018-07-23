Polisiye soygun

Fimleri aratmayan olay 8 Temmuz'da İstanbul'da yaşandı. Sekiz kişilik çete Türkiye'de yatırımlar yapan ve otel almayı planlayan Çinli bir işadamını takibe aldı. Kendilerine polis süsü veren zanlılar, Piyalepaşa Okmeydanı'nda işadamının bulunduğu aracın önünü kesti. Sonra da işadamınını içinde 430 bin euro (2.5 milyon lira) bulunan çantasını alarak kaçtı. Şikayet üzerine polis harekete geçti. Yaklaşık 20 kilometrelik alandaki 163 kameranın görüntülerini titizlikle izleyen ekipler, zanlılara operasyon düzenledi. 8 şüpheli gözaltına alınırken, 560 bin lira ve yaklaşık 100 bin liralık ziynet eşyası ele geçirildi. Operasyon sırasında şüphelilerden birinin ev, birinin ise arsa alma hazırlığında olduğu öğrenilirken gasp edilen paranın bir miktarına ise ulaşılamadı.
"DOĞRUDUR KARDEŞİM"
İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri, "Suçumuz daha tespit edilmemiş niye çekiyorsunuz" dedi. "Polis yeleği giyip gasp ettiğiniz söyleniyor, ne diyeceksiniz" sorusu üzerine ise çete lideri, "Doğrudur kardeşim. Patatesin tanesi olmuş 1 lira. Yedim, içtim en kral yerde. Pişman değilim. Polis yeleğini her yerde satıyorlar" dedi.
YUNUS EMRE KAVAK
"DOĞRUDUR KARDEŞİM"
İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri, "Suçumuz daha tespit edilmemiş niye çekiyorsunuz" dedi. "Polis yeleği giyip gasp ettiğiniz söyleniyor, ne diyeceksiniz" sorusu üzerine ise çete lideri, "Doğrudur kardeşim. Patatesin tanesi olmuş 1 lira. Yedim, içtim en kral yerde. Pişman değilim. Polis yeleğini her yerde satıyorlar" dedi.
YUNUS EMRE KAVAK
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