Bursa'nın Orhangazi İlçesi'nde düzenlenen 17. Kadırga Şenlikleri kapsamında 68 kadın aynı anda mıhlama pişirdi. Kadınların aynı anda yaptığı mıhlamalar, kayda geçti. Rekor denemesi için Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuru yapılacağı bildirildi.
Mıhlama rekoru
Etiketler: Bursa
- 23 Temmuz 2018, Pazartesi
- Gazete
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