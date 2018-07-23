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Mıhlama rekoru

Mıhlama rekoru
'nın Orhangazi İlçesi'nde düzenlenen 17. Kadırga Şenlikleri kapsamında 68 kadın aynı anda mıhlama pişirdi. Kadınların aynı anda yaptığı mıhlamalar, kayda geçti. Rekor denemesi için Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuru yapılacağı bildirildi.
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  • 23 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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