Hayat golü

Galatasaray'ın unutulmaz yıldızı Gheorghe Popescu'nun (50) kanser hastası çocuk için verdiği mücadele sonuç verdi. Eski futbolcu Popescu, kanser hastası Romanyalı 11 yaşındaki Madalin'in imdadına yetişti. Efsane isim, çocuğu Romanya'dan getirerek Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'a emanet etti. Küçük çocuk, Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 2 saat süren ameliyatın ardından bacağındaki tümörden kurtulan küçük çocuk, kameralara en iyi pozunu verdi.
GS'nin eski futbolcusu Popescu'nun gayreti sonuç verdi. Romanya'dan getirip Türk doktorlara emanet ettiği kanser hastası çocuk ameliyatla iyileşti.
GS'nin eski futbolcusu Popescu'nun gayreti sonuç verdi. Romanya'dan getirip Türk doktorlara emanet ettiği kanser hastası çocuk ameliyatla iyileşti.
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