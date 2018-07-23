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Hayat golü

Hayat golü
Galatasaray'ın unutulmaz yıldızı Gheorghe Popescu'nun (50) hastası çocuk için verdiği mücadele sonuç verdi. Eski futbolcu Popescu, kanser hastası Romanyalı 11 yaşındaki Madalin'in imdadına yetişti. Efsane isim, çocuğu 'dan getirerek Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'a emanet etti. Küçük çocuk, Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 2 saat süren ameliyatın ardından bacağındaki tümörden kurtulan küçük çocuk, kameralara en iyi pozunu verdi.




GS'nin eski futbolcusu Popescu'nun gayreti sonuç verdi. Romanya'dan getirip Türk doktorlara emanet ettiği kanser hastası çocuk ameliyatla iyileşti.
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  • 23 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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