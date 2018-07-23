Çeşme'de dün tekne faciası yaşandı. Bir balıkçı teknesi, olumsuz hava şartları sonucu alabora oldu. İhbar üzerine sahil güvenlik ekipleri, bölgeye hareket etti. Ekipler, 3 kişiyi denizden sağ olarak kurtardı. İzmir'de elektrik panoları üreten Turgutlulu işadamı Ertan Gökkılıç (36) ile personeli Ahmet Argon'un (30) ise cesedine ulaştı. Gökkılıç ve Argon'un cesetleri, İzmir Adli Tıp morguna kaldırıldı. Kurtarılan 3 kişinin, bölgede bulunan balık kafeslerine tutunarak hayatta kaldıkları belirtildi. Ertan Gökkılıç'ın ise yüzme bilmediği belirtilen Ahmet Argon'a yardım etmek isterken onunla birlikte boğulduğu öğrenildi.
Hayat alabora!
İzmir Çeşme’de balıkçı teknesi alabora oldu. 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi sağ kurtuldu...
Etiketler: İzmir Çeşme , İzmir
- 23 Temmuz 2018, Pazartesi
- Gazete
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