Beyzbol hapsi

İstanbul Fatih'te oturan Beste T. (23), alt komşusu olan Ahmet K.'nın (53) kızıyla tartıştı. Daha sonra tartışmaya Ahmet K. de katıldı. Olayın adından apartmanda pusu kuran Ahmet K., evden çıkan Beste T.'ye beyzbol sopasıyla saldırdı. Neye uğradığını şaşıran kızı apartman sakinleri kurtardı. Beste T.'nin şikayeti üzerine Ahmet K. hakkında basit yaralama suçundan 1.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İfadesinde vücudunun her yerinde morluklar oluştuğunu belirten Beste T., "Bana, 'Seni öldürürüm, burada yaşatmam' diyerek saldırdı. Diğer komşularım olaya müdahale etti ve beni kurtardı" ifadelerini kullandı. Davayı karara bağlayan mahkeme, Ahmet K.'yı 5 ay hapis cezasına çarptırdı. Hükmün açıklanması ise geri bırakıldı.





ÜMİT UZUN