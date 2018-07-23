Ana müdahale

İstanbul Şişli'de Zeynep B. adlı kadın ve eşi, uyuşturucu kullandığından şüphelendikleri oğullarını takibe aldı. Kadın ile kocası, oğlunun buluştuğu adama cep telefonunu verdiğini görünce yanlarına gitti. Anne ile babasını karşısında gören çocuk ile satıcı, kaçtı. Parkta yakaladıkları şahıs ile yaşanan arbede sırasında Zeynep B., adamı omzundan birkaç kez bıçakladı. Polis kadın ile eşini gözaltına aldı.