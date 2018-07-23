Alexandra bilmecesi

Etiler'de bir evin 5. katından aşağı düşenağır yaralandı. Talihsiz genç kızın ABD'den Türkiye'ye uzanan hayat hikayesinden ise parçalanmış bir aile dramı çıktı. ABD'li anne ve Türk asıllı John Sabuncu'nın 3 çocuğundan biri olan Alexandra,'de dünyaya gözlerini açtı. Ancak Sabuncu çifti boşanınca aile parçalandı. Erkek çocuğun velayeti annede, kızların velayeti ise babada kaldı. Baba, Alexandra'yı Türkiye'ye dedesinin yanına yolladı. Genç kız, ailenin Bebek'teki evinde tek başına yaşadı.'nde "Mimarlık" okumaya başladı. 18 Temmuz da ise korkunç bir olay yaşandı. Alexandra, arkadaşlarının Etiler'deki evine gidip, burada alkol aldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise 5. kattaki evin terasından düşerek ağır yaralandı. Talihsiz kızın hayati tehlikesinin sürdüğü açıklandı. Soruşturmada ise yeni bilgilere ulaşıldı. Olay sırasında Sabuncu'nun yanındavardı. Gençler, verdikleri ifadede, "Havuz partisi yaptık, alkol aldık. Sabuncu koşarak atladı" ifadelerini kullandı. Kate ise Alexandra'nın kendisine uyuşturucu verdiğini anlattı. Sabuncu'nun binadan 2-3 metre ileriye düşmüş olması ve yanında çantasının bulunması kafaları karıştırdı. Genç kızın uyuşturucunun etkisiyle intihar etmiş olabileceği şüphesi ağırlık kazandı. Ancak Sabuncu ailesinin avukatı, "Kim çantasıyla intihar girişiminde bulunur?" diyerek olayın şüpheli olduğunu vurguladı.