Aile boyu dehşet

Arazi kavgası katliamla bitti. Olay dün Adıyaman'da meydana geldi. Salih Albay (34) ile kardeşi (29) Hicabi Albay ve Gaziantep'te oturan babası Hamdi Albay (70) arasında, bir süre önce arazilerin paylaşımında sorun yaşandı. Dün köye giden baba Albay, küçük oğlu Hicabi Albay ile birlikte tarlaya uğradı. Bu durumu öğrenen Salih Albay, av tüfeğini alarak tarlaya gitti. Taraflar arasında tartışma çıktı. Salih, önce babası Hamdi Albay'ı, ardından da kardeşi Hicabi Albay ve yengesi Serpil Albay (24) ile yeğenleri Devran Albay (3) ile Ceyda (2) Albay'ı öldürdü. Ardından kaçtı. Jandarma harekete geçti. Şüpheli mezarlıkta sıkıştırıldı. Bunun üzerine tüfeği ağzına dayayan Albay, intihar girişiminde bulundu. Yaralı, hastaneye kaldırıldı Cesetler ise otopsi için morga götürüldü.





Metin HARIKÇI