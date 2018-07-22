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Yeni moda foto

Yeni moda foto
Her yıl milyonları bulan in ilgisini çeken 'da yeni bir akım ortaya çıktı. Sosyal medya kullanımının yaygınlaşmasıyla profesyonel çekim isteyen turistlere foto safariler düzenlenmeye başlandı. Son olarak Moldovyalı Marin Maliuta, 'ne giderek tarihi sokaklarda ve yapıların önünde mankenlerin yardımıyla fotoğraf çekindi. Kaleiçi gezisi saniye saniye görüntülenen 20 yaşındaki manken, çekimden çok memnun kaldığını söyledi
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