Her yıl milyonları bulan turistin ilgisini çeken Antalya'da yeni bir akım ortaya çıktı. Sosyal medya kullanımının yaygınlaşmasıyla profesyonel çekim isteyen turistlere foto safariler düzenlenmeye başlandı. Son olarak Moldovyalı Marin Maliuta, Kaleiçi'ne giderek tarihi sokaklarda ve yapıların önünde mankenlerin yardımıyla fotoğraf çekindi. Kaleiçi gezisi saniye saniye görüntülenen 20 yaşındaki manken, çekimden çok memnun kaldığını söyledi
Yeni moda foto
- 22 Temmuz 2018, Pazar
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.