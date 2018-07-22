Yakar geçerim!

Ucuz giyim markalarının satılmayan ürünleri yaktığı biliniyordu. Ancak İngiliz Burberry başta olmak üzere birçok tanınmış moda markasının da aynı yöntemi izlediği ortaya çıktı. Ünlü markanın yıllık bilançosuna göre piyasa değeri 31 milyon euro olan çok sayıda ürün yakılarak imha edildi.
Burberry'nin son 5 yılda 100 milyon euro tutarında ürünü bu yolla imha ettiği belirlendi. Hollandalı modacılara göre yanıt, hayır!Moda tasarımcısı Ronald van der Kemp, "Sektörde bu konuda sadece Burberry'nin bilindiğini anladım. Ancak Chanel, Hermes ve Louis Vuitton gibi ünlü markalar da aynı yöntemi uyguluyor. Bu markaların, satılmayan ürünleri ne yaptığını kendilerine sorun. 25 yıldır yüksek moda dünyasındayım. Ne kadar kirli bir sektör olduğunu gördüm. Lüks markalar isimlerini korumak fakirlerin ub ürünlerini kullanmaması için yakmlayı tercih ediyor" dedi. Burberry, Chanel, Hermes ve Louis Vuitton gibi markaların son 5 yılda 300 milyon euroluk ürün yaktığına dikkat çekildi. Son günlerde bu duruma tepki bir hayli arttı.
Burberry'nin son 5 yılda 100 milyon euro tutarında ürünü bu yolla imha ettiği belirlendi. Hollandalı modacılara göre yanıt, hayır!Moda tasarımcısı Ronald van der Kemp, "Sektörde bu konuda sadece Burberry'nin bilindiğini anladım. Ancak Chanel, Hermes ve Louis Vuitton gibi ünlü markalar da aynı yöntemi uyguluyor. Bu markaların, satılmayan ürünleri ne yaptığını kendilerine sorun. 25 yıldır yüksek moda dünyasındayım. Ne kadar kirli bir sektör olduğunu gördüm. Lüks markalar isimlerini korumak fakirlerin ub ürünlerini kullanmaması için yakmlayı tercih ediyor" dedi. Burberry, Chanel, Hermes ve Louis Vuitton gibi markaların son 5 yılda 300 milyon euroluk ürün yaktığına dikkat çekildi. Son günlerde bu duruma tepki bir hayli arttı.
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