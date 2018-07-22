İyilik elçisi Umut asteğmen hayatını kaybetti. Üzücü kaza önceki gün Ankara'da meydana geldi. 22 yaşındaki asteğmen Umut Özkan'ın kullandığı otomobil, bir sokak köpeğine çarptı. Köpeği veterinere götürmek isteyen Özkan'a, Erdoğan Ç. yönetimindeki araç çarptı. Genç adam olay yerifeci şekilde hayatını kaybetti. Özkan'ın ölümü sevenlerini yasa boğdu. Umut Özkan üniversite eğitimi için gittiği Ağrı'da sosyal yardım çalışmalarıyla yöre halkının ve çocukların gönlünde taht kurmuştu.
SUAT SALGIN
Umutumuzu kaybettik
Ankara’da asteğmen Umut Özkan çarptığı köpeğe yardım etmek istedi. Başka bir aracın altına kalarak yaşamın yitirdi
İyilik elçisi Umut asteğmen hayatını kaybetti. Üzücü kaza önceki gün Ankara'da meydana geldi. 22 yaşındaki asteğmen Umut Özkan'ın kullandığı otomobil, bir sokak köpeğine çarptı. Köpeği veterinere götürmek isteyen Özkan'a, Erdoğan Ç. yönetimindeki araç çarptı. Genç adam olay yerifeci şekilde hayatını kaybetti. Özkan'ın ölümü sevenlerini yasa boğdu. Umut Özkan üniversite eğitimi için gittiği Ağrı'da sosyal yardım çalışmalarıyla yöre halkının ve çocukların gönlünde taht kurmuştu.
Etiketler: Umut Özkan , Ankara , Ağrı
- 22 Temmuz 2018, Pazar
- Gazete
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