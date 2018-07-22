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Umutumuzu kaybettik

’da asteğmen çarptığı köpeğe yardım etmek istedi. Başka bir aracın altına kalarak yaşamın yitirdi

Umutumuzu kaybettik

İyilik elçisi Umut asteğmen hayatını kaybetti. Üzücü kaza önceki gün 'da meydana geldi. 22 yaşındaki asteğmen Umut Özkan'ın kullandığı otomobil, bir sokak köpeğine çarptı. Köpeği veterinere götürmek isteyen Özkan'a, Erdoğan Ç. yönetimindeki araç çarptı. Genç adam olay yerifeci şekilde hayatını kaybetti. Özkan'ın ölümü sevenlerini yasa boğdu. üniversite eğitimi için gittiği 'da sosyal yardım çalışmalarıyla yöre halkının ve çocukların gönlünde taht kurmuştu.


SUAT SALGIN

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