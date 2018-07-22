Ticari katliam!

Maddi sıkıntılar çeken koca ev basıp katliam yaptı. Korkunç olay önceki gün Aydın'da yaşandı. Galerici olan Mustafa Duran (52), bir süre önce eşi Tülin Duran ile plastik mutfak malzemeleri dükkanı açtı. Ancak çift geçimsizlikten dolayı beraber iş yapmayı bıraktı. Tülin Duran, 2 yıl önce vefat eden annesinin evine gitti ve boşanma işlemlerini başlatmadan önce kocasının üzerine olan evin tapusunu kendi üzerine aldı. Mahkemeye başvurarak koruma talebinde bulundu. Kocaya uzaklaştırma kararı verildi.







Mustafa Duran ayrılık öncesi birlikte yaşadıkları ev ile dükkanın kilitlerini değiştirdikleri gerekçesiyle eşi Tülin ve kayınbiraderleri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu ve malları kaçırdıkları iddiasıyla dava açtı. Kendisinin ve ağabeyinin eşi tarafından tehdit edildiğini ileri süren Tülin Duran savcılığa giderek şikayetçi oldu. Duran ile kardeşi Bekir Cihan Karakılıç'a koruma kararı verildi. Psikolojisi bozulan Mustafa Duran bir hafta önce kendi kardeşleriyle helalleşti. Bunun üzerine kardeşlerinden biri yengesi Tülin Duran'ı arayarak dikkatli olması konusunda uyardı. Mustafa Duran, önceki gün eşinin kaldığı eve gitti. 2 pompalı tüfekle dehşet saçtı.



Misafir Mehmet Kahya ve eşi Filiz Kahya, kayınbirader Birol Karakılıç ve eşi Emine Özlem Karakılıç, diğer kayınbirader Bekir Cihan Karakılıç hayatını kaybetti. Eş Tülin Duran ve kızı Tuğçenur Duran, Şükran Karakılıç ve Serpil Karakılıç yaralandı. Filiz Kahya'nın yaralanmasına rağmen eşi Mehmet Kahya'nın yanına giderek son nefesini verdiği öğrenildi. Birbirlerine sarılarak ölen Kahya çiftinden geriye mutlu aile fotoğrafları kalırken, çiftin bir oğulları olduğu öğrenildi. Kaçan katil zanlısı karakola giderek teslim oldu. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.





ÜMİT ÖZMEN