Alınan bilgiye göre, Sapanca ilçesi Şehit Cevdet Koç Caddesi üzerinde otomobilini bırakan Can Gürzap'a, yolun karşısına geçtiği sırada Kocaeli istikametine giden Suriye uyruklu F.H'nin (21) kullandığı plakasız motosiklet çarptı.

Yaralanan Gürzap, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gürzap, burada yapılan müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Bu arada kazada yaralanan motosiklet sürücüsü de aynı hastanede tedavi altına alındı.

CAN GÜRZAP KİMDİR?

Can Gürzap, 26 Mayıs 1944 yılında İstanbul'da doğmuştur. İlk tiyatro eğitimini, kendisi gibi sanatçı olan babası Reşit Gürzap'tan alan sanatçı, 1962'de Kadıköy Maarif Koleji'ni bitirdikten sonra, 1963 yılında başladığı 5 yıllık Ankara Devlet Konservartuarı Tiyatro Bölümü'nü 1968 yılında bitirdi ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın verdiği bursla Londra'da Central School of Speech and Drama'da hem oyuncu eğitmenliği , ses nefes ve konuşma eğitimi ile çok yoğun bir şekilde reji eğitimi gördü.

1970 yılında Türkiye'ye döndükten sonra Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünde öğretmen, Devlet Tiyatrosunda da oyuncu ve yönetmen olarak çalışmaya başladı. 1978 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu kurucu müdürlüğüne atandı.

Aynı zamanda İstanbul Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nün kuruluşunda yer aldı ve öğretmen olarak derslere girdi Bu okulda 3 yıl öğretmenlik yaptı. Tiyatro müdürlüğü görevi 1980 yılına kadar sürdü. 1983 yılında Turgut Özakman zamanında yeniden bu göreve atandı ve 1986 yılında tekrar ayrıldı. TRT'de radyoya birçok radyo tiyatrosu hazırladı.

Ankara Devlet Konservartuarı Tiyatro Bölümü Konservatuvar 4. sınıf öğrencisiyken Ankara Devlet Tiyatrosu'nda Cüneyt Gökçer'in baş rol vermesiyle Sevgi Sanlı'nın "Menekşe Yaprağından İncinen Kız" adlı oyunda Arsen Gürzap'la beraber ve 5. Sınıfta da Güngör Dilmen'nin "Akad'ın Yayı" adlı oyunda başrol oynadı. 1990 yılında; doğru, güzel, etkileyici konuşma eğitimi veren "Dialog" adlı okulun kuruluşunda yer aldı.

Çevirmenlik ve senaryo yazarlığı da yapan sanatçı, Halen kurucusu olduğu Dialog sunuculuk ve dil okulu'nda görev yapmakta, Devlet Tiyatrolarında 40'a yakın oyunda yönetmen ve oyuncu olarak görev alan Can Gürzap, 1968 yılından bugüne kadar pek çok TV oyunu, sinema ve dizi filmlerde rol almaktadır.

Ocak 2009 da "çağa uygun, insanı anlatacak güncel oyunların sahneleneceği" "TİYATRO DİALOG" adını verdiği kendi tiyatrosunu kurdu. Sanatçı, 2004 yılında Kadıköy Maarif Koleji ve Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği tarafından Kristal Martı ödülüne layık bulunmuştur. Evlilikleri : 1971 yılında Arsen Gürzap ile evlendi. 2001 de ayrıldılar ve 2008 yılının kasım ayında boşandılar.

Ayşe ve Elif adında iki kızları var. Mart 2011 ayında Ayşegül Bilgen ile evlendi. Haziran 2011 ayında boşanmak için evlerini ayırdılar.

1999 yılında Yapı Kredi Yayınlarından konuşma sorunlarını inceleyip irdeleyen "Konuşan İnsan", 2006 yılında ise Remzi Kitapevi'nden "Söz Söyleme Ve Diksiyon" isimli kitapları çıkarmıştır. 2010 yılında "Bir Avuç Deniz" sinema filminde (Cengiz Akbay) karakterini canlandırırken Engin Altan Düzyatan, Berrak Tüzünataç, Can Gürzap, Ayda Aksel, Zeynep Özder, Tuğrul Tülek, Ahu Yağtu ile beraber oynadı