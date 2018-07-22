Şok gözaltı!

Tokat'ın Turhal İlçesi'ne bağlı Yenisu köyü yaylasında 10 Temmuz'da kaybolan Evrim Atış'ı (3.5) arama çalışmaları dün devam etti. Ancak yine bir çalışmalardan bir sonuç elde edilemedi. Olayı soruşturan polis ekipleri ise Evrim'in annesi Dilek, babası Burhan, amcası Niyazi, babaannesi Sati Atış ve komşuları Ali Hin'i önceki gün akşam saatlerinde gözaltına aldı.



Turhal İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifadelerinin alınmasının ardından babaanne Satı Atış ve Ali Hin serbest bırakıldı. Evrim'in annesi Dilek, babası Burhan ve amcası Niyazi Atış'ın sorgusunun devam ettiği ifade edildi. Öte yandan Evrim Atış'ın bulunması için AFAD, özel komando ekibi "Boralar" ve Ankara'dan bölgeye giden Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerinin çalışmalara devam ettiği öğrenildi..