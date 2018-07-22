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Sanayinin gözdesi

Sanayinin gözdesi
Trabzonlu Gözde Ayter (36), üniversite eğitimi için 1998 yılında 'ya taşındı. İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü 2003'te tamamladı. Daha sonra aynı üniversitede işletme ile bankacılık ve finans eğitimi aldı. Mezun olduğu bölümlerle ilgili alanlarda çalışmak istemeyen genç kadın, 3. Sanayi Sitesi'nde işyeri açtı. Mor renkli saçı, ojeli tırnaklarıyla araçları "airbrush" tekniğini kullanarak desenlerle süslemeye başladı...
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