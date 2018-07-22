Trabzonlu Gözde Ayter (36), üniversite eğitimi için 1998 yılında Ankara'ya taşındı. Bilkent Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü 2003'te tamamladı. Daha sonra aynı üniversitede işletme ile bankacılık ve finans eğitimi aldı. Mezun olduğu bölümlerle ilgili alanlarda çalışmak istemeyen genç kadın, İzmir Bornova 3. Sanayi Sitesi'nde işyeri açtı. Mor renkli saçı, ojeli tırnaklarıyla araçları "airbrush" tekniğini kullanarak desenlerle süslemeye başladı...
Sanayinin gözdesi
Etiketler: Bilkent Üniversitesi , İzmir Bornova , Ankara
- 22 Temmuz 2018, Pazar
- Gazete
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