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Ölümcül akım

Ölümcül akım
Aydın'da sıhhi tesisat işleri yapan Hüseyin Bilgi (30), dün rögarda çalışmaya başladı. Elindeki elektrikli cihazın suya değmesi sonucu akıma kapıldı, ağır yaralandı. Mesai arkadaşları sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine giden ekipler tarafından hastaneye kaldırılan talihsiz genç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan yakınları yıkıldı.
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