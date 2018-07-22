Aydın'da sıhhi tesisat işleri yapan Hüseyin Bilgi (30), dün rögarda çalışmaya başladı. Elindeki elektrikli cihazın suya değmesi sonucu akıma kapıldı, ağır yaralandı. Mesai arkadaşları sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine giden ekipler tarafından hastaneye kaldırılan talihsiz genç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan yakınları yıkıldı.
Ölümcül akım
Etiketler: Aydın
- 22 Temmuz 2018, Pazar
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.