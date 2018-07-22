Mehterin başkenti

Ankara Altındağ Belediyesi'nin beş yıl önce kurulan kadın mehteran takımı birçok etkinliğe katılıyor. Yaptıkları gösterilerle ayakta alkışlanıyor. Kadın mehteran takımının sorumlusu Mehmet Işık, Ankara'daki ilk kadın mehteran takımı olma özelliğini taşıdıklarını belirtiyor.
Kadın mehteran takımının üyesi ev kadını Saliha Türker ise "Bir gün lokale geldiğimde, panoda asılı 'Mehteran takımı kurulacak' yazısını görünce önce beynimde şimşek çaktı. 'Hafızamızda pala bıyıklı ve iri yarı erkeklerin yaptığı bir iş olarak kalan bu görevi kadın olarak yapabilir miyiz?' diye düşündüm. Sonra 'Kadınların el atıp da başaramayacağı bir şey yoktur' dedim, kursa kayıt oldum" diye konuştu. MS hastalığı tanısı konulduktan sonra doktorunun tavsiyesiyle mehter takımına girdiğini anlatan Makbule Şeker ise "Kadınlara bu imkanlar verildi ve bu bana çok şey kattı. Hayatı zaten seviyordum ama şimdi daha güzel bakıyorum hayata. Eskiden bazı şeyleri kafaya takıyordum, üzülüyordum ve yeri geliyordu ağlıyordum. Hayat şimdi o kadar güzel ki" diyor.
Kadın mehteran takımının üyesi ev kadını Saliha Türker ise "Bir gün lokale geldiğimde, panoda asılı 'Mehteran takımı kurulacak' yazısını görünce önce beynimde şimşek çaktı. 'Hafızamızda pala bıyıklı ve iri yarı erkeklerin yaptığı bir iş olarak kalan bu görevi kadın olarak yapabilir miyiz?' diye düşündüm. Sonra 'Kadınların el atıp da başaramayacağı bir şey yoktur' dedim, kursa kayıt oldum" diye konuştu. MS hastalığı tanısı konulduktan sonra doktorunun tavsiyesiyle mehter takımına girdiğini anlatan Makbule Şeker ise "Kadınlara bu imkanlar verildi ve bu bana çok şey kattı. Hayatı zaten seviyordum ama şimdi daha güzel bakıyorum hayata. Eskiden bazı şeyleri kafaya takıyordum, üzülüyordum ve yeri geliyordu ağlıyordum. Hayat şimdi o kadar güzel ki" diyor.
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