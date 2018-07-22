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İnsanlığa dokunuş

ABD’li işadamı, ’da ameliyat olmak zorunda kaldı. Çocuklarını emanet edecek kimse bulamayınca panik yaşadı İmdadına ise ameliyatı yapan Türk doktor yetişti...

İnsanlığa dokunuş
New York'ta yaşayan 45 yaşındaki Shiman Wright, iki hafta önce 3 çocuğuyla birlikte tatil için 'a geldi. Şiddetli karın sı şikayetiyle Medicana Hastanesi'ne başvuran Wright'a, Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. tarafından apandisit tanısı koyuldu ve ameliyata alınması gerektiği söylendi. Bırakacak kimsesi olmadığı için ilk önce 3 çocuğunun durumunu düşünen Wright'ın yardımına Ulvi Abdullayev koştu.

Abdullayev, çocukları evinde misafir edebileceğini söyledi. Wright, bu teklif karşısında gözyaşlarını tutamadığını söylerken, Doktor Abdullayev, "Hastanın yanında 3 çocuğu vardı. Yaşları küçüktü ve yerlerinde duramıyorlardı. Hastamız ağrısına rağmen bir yandan da onlarla ilgilenmeye çalışıyordu. 'ye seyahat için gelmişler, burada yakınları da yoktu. Ne yapacağımızı düşünürken bir baba olarak empati yaptım ve çocukları kendi evime götürmek istedim. Eşimin de buna hayır demeyeceğini biliyordum. Tüm apartman çocuklara sahip çıktı. El birliğiyle baktık" dedi. Wright, ise şöyle konuştu: Hastanede kaldığım süre boyunca doktor bey beni hiç kırmadı. Sürekli çocuklarımı yanıma getirdi. Türkiye'de herkesin dost olduğun yaşayarak gördüm...

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