Amerikalı zengin Antony Marden, uzay gemisi biçimindeki süper lüks 'Adastra' adlı yatıyla, Bodrum açığına demir attı. Bodrum Kalesi yakınlarındaki birçok kişi, yatın fotoğrafını çekerken dün ilginç bir gelişme oldu. Başta Milas olmak üzere Turgutreis, Gümüşlük ve Yalıkavak'tan yatı görmek isteyenler için ek seferler düzenlendi. Binlerce kişi yatın fotoğrafını çekerken, Antony Marden ilgiye şaştı. Kaldı. 110 milyon euroluk yatın bu kadar ilgi görmesi onu şaşırtsa da, sahildekileri şaşırtmadı.
Murat Apak adlı bir Bodrumlu, "iki seferi sadece fotoğraf çekmek isteyenler için düzenledik. Doğrusunu söylemek gerekirse ben de fotoğrafını çektim ve arşivime attım" dedi. Uzaktan iPad ile kumanda edilebilen, saatteki hızı 60 mile kadar ulaşan, 2 yatak odası, sinema salonu, çift kokpit, kütüphane ve güneşlenme terası ile jakuzi bulunan ve 6 kişilik mürettebatın idare ettiği yat ise ilçede günün konusu oldu. Marden ve eşinin, Bodrum koylarında 3 gün kaldıktan sonra tatillerini Rodos Adası'na geçecekleri belirtildi.
Murat Apak adlı bir Bodrumlu, "iki seferi sadece fotoğraf çekmek isteyenler için düzenledik. Doğrusunu söylemek gerekirse ben de fotoğrafını çektim ve arşivime attım" dedi. Uzaktan iPad ile kumanda edilebilen, saatteki hızı 60 mile kadar ulaşan, 2 yatak odası, sinema salonu, çift kokpit, kütüphane ve güneşlenme terası ile jakuzi bulunan ve 6 kişilik mürettebatın idare ettiği yat ise ilçede günün konusu oldu. Marden ve eşinin, Bodrum koylarında 3 gün kaldıktan sonra tatillerini Rodos Adası'na geçecekleri belirtildi.
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