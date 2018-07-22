Samsun İlkadım'da geçtiğimiz gün yaşanan Go-kart faciası, tüyler ürpertti. Üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Türkmenistan uyruklu Nurjemal Annalyyev, olay günü arkadaşlarıyla eğlenmek için Go-kart pistine gitti. Saçının, araca sıkışmasını sonucu ağır yaralanan ve tedavi altına alınan genç kız, sorumlulardan şikayetçi olacağını söyledi. İlk kez bindiği Go-kartta ölümden döndüğünü belirten Annalyyev, "Görevliler beni uyarmadı. Bir anda saçlarım tekere dolandı ve kendimi yerde buldum. Biraz sürüklendim. Kafamdan bir şeyler koptu. Ben saçlarım koptu sandım. Ama elimi başıma koyduğumda, sıcaklık hissettim. Derimi tutuyordum ve ellerim bir anda kanla doldu" dedi. Birkaç adım attıktan sonra yere yığıldığını söyleyen genç kız, sözlerine şöyle devam etti: "Deriyi yerine diktiler ama saçlarım olacak mı bilmiyorum. Eğlenmeye gittim canımdan oluyordum. Beni kimse uyarmadı, saçlarını topla demedi. Bu olayda ihmal var. Sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacağım."





MURAT ALHAN