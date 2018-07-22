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Canavara isyan

’da üniversite öğrencisi , trafik canavarı kurbanı oldu. Sürücüye 2.5. yıl hapis verildi. Genç kızın annesi karara isyan etti: Bir insanın hayatı bu kadar ucuz mu?

Canavara isyan
Genç kızın ölümüne neden olan sürücüye 'iyi hal' ile 2.5 yıl hapis cezası verildi. Çocuğunu kara toprağa veren anne karara tepki gösterdi. Olay genç yıl 'da meydana geldi. Kaldırımda yürüyen üniversite öğrencisi Burcu Duran'a (23), Uğur Kalaycı'nın (21) kullandığı otomobil çarptı. Genç kız kurtarılamadı. Kalaycı, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



3 Temmuz'da dava görüldü. Mahkeme heyeti, 'taksirle ölüme neden olma' suçunu işlediği gerekçesiyle 'yı 3 yıl hapis cezasına çarptırdı. Duruşmadaki 'iyi hali'ni gözönünde bulundurup, cezanın 2 yıl 6 aya indirilmesine hükmetti. Kara tepki gösteren anne Şermin Duran şunları söyledi: "Ben buradan devlet yetkililerine sesleniyorum. Bu karar 'Ben hızlı gideyim, birini öldüreyim. Nasılsa hapis yatmayacağım' dedirtmektir. Bir insanın hayatı bu kadar ucuz mu? Buna bir çözüm bulunsun. En acilen bu trafik kanunlarının değişmesi gerekir. Ama bu işin peşini bırakmayacağım."
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