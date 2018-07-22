Bel ağrısı yumurtalık kanseri habercisi

Çağın vebası kanser, önlenemeyen bir hızla artıyor. Özellikle jinekolojik kanserlerde erken teşhis ve tedavi hayati önem taşıyor. Rahim ağzı, rahim duvarı ve yumurtalık kanseri gibi jinekolojik kanserlere karşı kadınların her 2 yılda bir mutlaka doktora başvurması gerekiyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Haşmet Mesut Özsoy, adet düzensizliği olmayan kadınların bile kanser riskiyle karşı karşıya kaldığını belirtiyor. "Kasıkta ağrı, bel ağrısı, ilişki sırasında ağrı kanserin habercisi olabilir" uyarısında bulunuyor.
ZOR TESPİT EDİLİYOR
Kanser türleri arasında en zorlayıcı olanın yumurtalık kanseri olduğunu belirten Prof. Dr. Ulusoy, şöyle devam ediyor: "Yumurtalık kanserini çok erken dönemde tanıyamıyoruz. Çünkü biyopsi yapmak gibi ya da patoloji yapmak gibi bize kesin final raporu, kesin sonuç verecek işlemleri, yumurtalık kanserinde yapamıyoruz" bilgisini veriyor.
ZOR TESPİT EDİLİYOR
Kanser türleri arasında en zorlayıcı olanın yumurtalık kanseri olduğunu belirten Prof. Dr. Ulusoy, şöyle devam ediyor: "Yumurtalık kanserini çok erken dönemde tanıyamıyoruz. Çünkü biyopsi yapmak gibi ya da patoloji yapmak gibi bize kesin final raporu, kesin sonuç verecek işlemleri, yumurtalık kanserinde yapamıyoruz" bilgisini veriyor.
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