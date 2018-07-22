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Adem’in katili 21 yıldır özgür

Adem’in katili 21 yıldır özgür
Almanya'da 21 yıl önce sonucu sanılan ölüm, çıktı. O dönemde hızla dosyayı kapatan polis şimdi 10 bin euro ödülle Adem Bozkurt'un katilini arıyor. Olayın üzerinden 17 yıl geçtikten sonra bir tanık ortaya çıktı ve olayın kaza değil cinayet olabileceğini söyledi. Bozkurt'un dosyası 2014 yılı sonunda yeniden açıldı. Yazışmalar sonrası Giessen Savcısı, adli tıp ve kriminal polisten oluşan heyet 'de mezarı açtırdı, otopsi yapıldı. Katille ilgili ip ucu olduğu belirtildi
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