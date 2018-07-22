Almanya'da 21 yıl önce kaza sonucu sanılan ölüm, cinayet çıktı. O dönemde hızla dosyayı kapatan polis şimdi 10 bin euro ödülle Adem Bozkurt'un katilini arıyor. Olayın üzerinden 17 yıl geçtikten sonra bir tanık ortaya çıktı ve olayın kaza değil cinayet olabileceğini söyledi. Bozkurt'un dosyası 2014 yılı sonunda yeniden açıldı. Yazışmalar sonrası Giessen Savcısı, adli tıp ve kriminal polisten oluşan heyet İzmir'de mezarı açtırdı, otopsi yapıldı. Katille ilgili ip ucu olduğu belirtildi
Adem’in katili 21 yıldır özgür
- 22 Temmuz 2018, Pazar
- Gazete
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