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6 aylık !

6 aylık saç!
Saçlarını canlandırıp, dolgunlaştırmak için milyonlarca kadın şampuan ve bakımına para yatırmaya devam etsin, 6 aylık Japon bebek Chanco'nun saçlarını gören bir daha bakıyor. Minik kız, Instagram'a sadece birkaç ay önce katıldı. Annesi tarafından açılan hesaptaki paylaşımları görenler, sevimli bebeğe resmen aşık oldu. Öyle ki "babychanco" isimli Instagram hesabı kısa sürede 50 bin takipçiye ulaştı.
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