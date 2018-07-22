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20 bin liralık altın ortada kaldı

20 bin liralık altın ortada kaldı
Amasya'da temizlik işçisi Ramazan Aydın, geçen hafta düğün salonunda bulduğu 20 bin TL'lik altını emniyete teslim etti. Belediye Başkanı Alp Kargı ise Aydın'ı örnek davranışından dolayı bir miktar para ile ödüllendirdi. Yetkililer de 20 bin lira değerindeki ziynet eşyasının sahibini bulmak için harekete geçti. Ancak altınların sahibine ulaşılamadı. Başkan Kargı "Altınların sahibini araştırıyoruz. Zabıta Müdürlüğümüzde emanette tutuyoruz. Bu işe bir anlam veremedim" dedi.
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