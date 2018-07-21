İstanbul Maltepe'de 23 Şubat'ta 17 yaşındaki U.B.Ç., otomobile binip gaza bastı. Hızla ilerleyen sürücü, şerit ihlali yaparak Yaren Büyükölmez'in (20) kullandığı araca çarptı. Genç kız olay yerinde can verirken, bir kişi de yaralandı. Kaza sonrası otomobilin hız ibresi 150'de takılı kaldı. U.B.Ç. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Kazada 'tam kusurlu' bulunan ehliyetsiz sürücünün 150 kilometre hızla araç kullandığı ve şerit ihlali yaparak 3 araca çarparak durabildiği saptandı. İhlal etmediği kural kalmayan ve genç bir kızın ölümüne neden olan sürücü hakkında "Bilinçli taksirle bir kişinin ölümü ve bir kişinin de yaralanması" suçundan 2 yıldan 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Yaren'in katili 17 yaşında ve ehliyetsiz
Etiketler: kazada , Yaren Büyükölmez
- 21 Temmuz 2018, Cumartesi
- Gazete
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