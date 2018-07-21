Kıl dönmesi, özellikle yaz aylarında genç erkeklerin kabusu oluyor. Vücudun herhangi bir bölgesine ait olan kılların döküldükten sonra vücudun girintili olan başka bir bölümünden deriyi delerek içeri girmeleri sonucunda ortaya çıkıyor. Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Fahri Yetişir, kıl dönmesinin yüzde 95'inin kuyruk sokumu bölgesinde oluştuğunu söylüyor. Fazla terleme, hijyenin az olması, fazla kilo ve kaykılarak oturma gibi durumlar, kıl dönmesi oluşumunu tetikliyor. Genetik faktörler de bu hastalıkta etkin rol oynuyor. Kıl dönmesinin tedavisi ile ilgili bilgi veren Doç. Dr. Yetişir, şunları söylüyor: "Kuyruk sokumundaki kıl dönmesi genellikle enfeksiyon oluncaya belirti vermez. Tanısı direk muayene ile konulur. Genellikle başka bir tetkik yapılmasına gerek kalmaz."
Fazla kilo 'Kıl' ediyor
Etiketler: Fazla kilo , kil
- 21 Temmuz 2018, Cumartesi
- Gazete
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