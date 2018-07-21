Direk dehşet!

Elektrik direği, minibüse ok gibi saplandı. 2 kişi öldü, 12 kişi de yaralandı. Korkunç kaza dün Trabzon'da meydana geldi. Mehmet Dervişoğlu minibüsle yola çıktı. Önündeki iş kamyonunun kasasında yüklü olan elektrik direkleri kaydı. Biri minibüsün ön camından girdi. Emekli öğretmen Bekir Kukul (73) ve Ferhan Akyol (22) feci şekilde öldü. 12 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazada yaşamını yitiren Serhan Akyol'un bilgisayar mühendisliği bölümünden yeni mezun olduğu ve staj için Trabzon'a gittiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
PARAMPARÇA OLDU
Elektrik direği minibüsün ön camından girdi. Kontrolden çıkan araç yola devrildi.
PARAMPARÇA OLDU
Elektrik direği minibüsün ön camından girdi. Kontrolden çıkan araç yola devrildi.
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