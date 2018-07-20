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Yine go-kart dehşeti

Yine go-kart dehşeti
Samsun'da Türkmenistan uyruklu Nurjemal Annalyyeva'nın (22) saçları, go-kart aracında aniden sağ taraftaki lastiğe dolandı. Saçlarının kopması ve saç derisinin yüzülmesiyle ağır yaralanan Biyoloji Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Annalyyeva, ameliyata alındı.

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