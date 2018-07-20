Samsun'da Türkmenistan uyruklu Nurjemal Annalyyeva'nın (22) saçları, go-kart aracında aniden sağ taraftaki lastiğe dolandı. Saçlarının kopması ve saç derisinin yüzülmesiyle ağır yaralanan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Biyoloji Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Annalyyeva, ameliyata alındı.
Yine go-kart dehşeti
Etiketler: Ondokuz Mayıs Üniversitesi , Sakarya , Samsun , kaza
- 20 Temmuz 2018, Cuma
- Gazete
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